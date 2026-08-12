Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı tebliğ değişikliği Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin girişinde resmi kontrolleri yapmaya yetkili il müdürlükleri listesine Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eklendi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin Türkiye'ye girişinde yetkili gümrük idareleri ile resmi kontrolleri yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlüklerinin belirlenmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, ilgili tebliğin Ek-5'inde yer alan listeye Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eklendi.

Böylece Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tebliğ kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin resmi kontrollerini yapmaya yetkili il müdürlükleri arasında yer aldı.