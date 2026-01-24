Emekli Evim emeklilerin ikinci yuvası oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Emekli Evim, açılışının birinci yılında emekli yurttaşların buluşma noktası haline geldi. 24 Ocak 2025'te faaliyete başlayan tesis, bir yıl içerisinde 97 bin 277 kişiyi ağırlayarak önemli bir sosyal ihtiyaca cevap verdi.

DENİZLİ (İGFA) - Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında zorlanan emeklilerin sosyalleşebileceği, ücretsiz çay içebileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği bir alan olarak tasarlanan Emekli Evim, kısa sürede kent yaşamının vazgeçilmez adreslerinden biri oldu. Emekli Evim'de emekliler sohbet ediyor, vakit geçiriyor ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Temiz, düzenli ve sigarasız ortamıyla dikkat çeken tesis, emeklilere adeta ikinci bir yuva oldu.



Emekli Evim emeklilerin yaşam alanı



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Emekli Evim'in gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, 'Yıllarca bu kente ve ülkemize emek vermiş büyüklerimizin yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Emekli Evim, sadece bir dinlenme alanı değil, dostlukların kurulduğu, dayanışmanın güçlendiği bir yaşam alanıdır. Emeklilerimizin sosyal hayattan kopmadan, huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği bu tür projeleri artırmaya devam edeceğiz' dedi.



Uygun fiyat, temiz ortam, huzurlu sohbet



Emekli yurttaşlardan Veli Saraçoğlu, Emekli Evim'in hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı: 'Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Burası bizim için bir yuva oldu. Açıldığından beri kahvehaneye gitmiyorum. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Bardak sadece 1 lira, çay sınırsız bedava.'



Bir diğer emekli Zekeriya Akan ise tesisin sosyal yönüne dikkat çekerek, 'Burası başkanımızın yaptığı çok iyi bir hizmet. Emekliler olarak burada vakit geçiriyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Ortam temiz, sigara içilmiyor. Fiyatlar çok uygun. Kahvehanelerdeki karmaşa burada yok. Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.



Kemal Yıldırım da Emekli Evim'i 'bir yuva' olarak tanımlayarak, 'Burası, yaşam alanı kısıtlı olan emekliler için gerçek anlamda bir yuva oldu. Çayımızı, kahvemizi içiyor, yemeğimizi yiyoruz. Hoşgörü içinde vakit geçiriyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.



Tesisin çevredeki ihtiyaca cevap verdiğini belirten Osman Ünal ise, 'Eskiden insanlar cami etrafında perişan halde duruyordu. Şimdi başımızı sokacak bir yerimiz var. Evinden bardağını getiren sınırsız çay içebiliyor. Yapılan hizmet çok kıymetli, devamını diliyoruz' ifadelerini kullandı.