Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü’nde Macera Park’ta ‘Baba-Çocuk Kampı’ düzenledi.SAKARYA (İGFA) - 50 aile, 150 katılımcının katıldığı organizasyonda babalar ve çocukları kamp ateşi etrafında sohbet etti, doğa yürüyüşlerine katıldı, çeşitli oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi. Kamp ateşini yakan Başkan Yusuf Alemdar, “Evlatlarımızın sırtını yaslayabileceği, her zorlukta yanında bir güç aradığı babalarımızın bu özel gününü kutluyorum. Aile kurumunu güç katan, birlik ve beraberlik bağlarını kuvvetlendiren çalışma ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve haftalarda düzenlediği çeşitli etkinlikler ile vatandaşların yanında olup sevinçlerine ortak oluyor.

50 AİLE, 150 KATILIMCI

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Haziran Babalar Günü’ne özel ‘Baba-Çocuk Kampı’ programı gerçekleştirildi.

50 ailenin ve toplamda 150 kişinin katılım sağladığı kampta katılımcılar Macera Park’ın doğasıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Kampın bir misafiri de Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar’ın da eşlik ettiği kamp, farklı bir deneyime dönüştü.

KAMP ATEŞİNİ YUSUF ALEMDAR YAKTI

Kamp ateşini çocuklarla birlikte yakan Başkan Alemdar, tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Alemdar şöyle dedi: “Çocuklarınız eve döndüklerinde kamp ateşini, çadırı ve karanlıkta geçirdikleri zamanı sadece bir anı olarak değil, birer deneyim olarak hatırlayacaklar. Birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı ve doğayla uyum içinde olmayı öğrenecekler. Doğaya, dostluğa, arkadaşlığa ve güven duygusuna daha çok sahip çıkacaklar. Belki şu an bunun farkında değiller ama ileride bugünü hatırlayacaklar” diye konuştu.

YARINLARIN AYDINLIK BİREYLERİ

Başkan Alemdar, Babalar Günü’nü kutladığı tüm babalara “İyi bir baba olalım ki evlatlarımız geleceğin aydınlık insanları olsun” vurgusu yaptı.

Alemdar, “Evlatlarımızın sırtını yaslayabileceği, her zorlukta yanında bir güç aradığı babalarımızın bu özel gününü kutluyorum. İnanıyorum ki, çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesi için desteğinizi her daim göstereceksiniz. Bizler iyi babalar olalım ki, çocuklarımız da yarınların aydınlık bireyleri olsun” dedi.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİREN KAMP

Şehrin stresinden uzaklaşarak Macera Park’ta çadır kuran babalar ve çocukları, aile bağlarını güçlendirerek kamp ateşi etrafında sohbet etti, doğa yürüyüşlerine katıldı, langırt, dart ve satranç gibi oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Açık hava sineması, spor tırmanışı, zipline ve atölye çalışmalarıyla daha da renkli hale gelen kamp programı çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini desteklerken aynı zamanda aile içi iletişimi de güçlendirdi.