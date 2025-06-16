Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, #MilliTeknolojiHamlesi kapsamında Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi doğrultusunda “Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı”nın başlatıldığını duyurdu. Çağrı, proje başına 50 milyon TL'ye varan hibe desteği sunuyor.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje başına 50 milyon TL’ye varan hibe desteği sunacak çağrıyı kamuoyuna duyurdu.

Çağrı, yapay zekâda Türkçenin temsil gücünü artırmayı ve sektörlere özel çözümler sunan büyük dil modelleri geliştirerek Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirilmesi hedeflendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’yi yapay zekâ teknolojilerinin şekillendirdiği yeni dijital çağın öncü ülkelerinden biri haline getirme hedefini vurguladı. Çağrı kapsamında geliştirilecek yerli dil modelleriyle, güvenilir ve yüksek katma değerli çözümler sunularak yapay zekâ ekosistemi güçlendirilecek.

SON BAŞVURU 29 AĞUSTOS 2025

Proje başvuruları 29 Ağustos 2025 tarihine kadar kabul edilecek.

Bakanlık, bu çağrıyla Türkçe büyük dil modellerinin sektörlere uyarlanmasını teşvik ederek, Türkiye’nin küresel yapay zekâ yarışında söz sahibi olmasını amaçlıyor.