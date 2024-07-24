KALSİAD Genel Başkanı Yasin Burak Arslan, yaptığı basın açıklamasında sanayi ve üretim hacminin hızla büyümesinde en önemli faktörlerden birinin insan kaynağı olduğunu vurguladı. Arslan, yetişmiş insan gücünün varlığının, gelişen sanayiye hızlı bir ivme kazandırdığını belirtti.ANKARA (İGFA) - KALSİAD Başkanı Yasin Burak Arslan, uygulamalı eğitime dikkati çekti.

Birçok iş kolunda hızlı büyümeye bağlı olarak işverenlerin eleman ihtiyacı doğduğunu ve bu konuda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Başkan Arslan, teknik eğitim kurumlarında teorik bilgi aktarımında başarı elde edilse de, uygulamalı teknik eğitimde geri kalındığını belirterek, uygulamalı eğitimin her alanda önemini giderek artırdığını söyledi.

Arslan, teknik eğitim kurumlarının uygulamalı eğitime daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.

Sanayinin ve kalkınmanın en önemli sacayaklarından biri olduğuna vurgu yapan Arslan, gençlere bu konunun doğru bir dille anlatılması ve farkındalık uyandırılması gerektiğine dikkati çekti. Arslan, teknik eleman iş gücünün yetersizliği ve gençlerin sanayi sektörünü tercih etmemelerinin gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğini öngördüklerini belirterek, gençlere, sadece lisans mezunu olmanın meslek sahibi olmak anlamına gelmediğini doğru bir şekilde öğretmenin önemine değindi. Arslan, üniversite-sanayi iş birliği programlarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.