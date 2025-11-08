Ankara Kalecik Kaymakamı Melih Aydoğan, ilçenin sivil toplum çatısı olan Kalecik Dernekler Federasyonu (KALEDEF) Genel Merkezi'nde Federasyon yönetimi, üye dernek başkanları ve Kalecikli hemşerileriyle istişare toplantısında buluştu.

Yakup ORAKÇI / ANKARA (İGFA) - Ankara Kalecik Kaymakamı Melih Aydoğan, Kalecik Dernekler Federasyonu (KALEDEF) Genel Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında federasyon yönetimi, dernek başkanları ve hemşerileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 36 derneğin birleşimiyle kurulan ve 11 bin civarında üyesi bulunan KALEDEF'te yapılan toplantı, ilçenin geleceği açısından önemli bir buluşma oldu.

Görüşmede Kalecik'in tanıtımı, sosyal ve kültürel projeler ile hemşerilik bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Kaymakam Melih Aydoğan, toplantıda dile getirilen talep ve önerileri dikkatle dinlediğini belirterek, 'İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli adımları en kısa sürede atacağız' dedi.

KALEDEF Genel Başkanı Gökhan Balcı ise toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, 'Kaymakamımızla ilçemizin önceliklerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduk. Katılım gösteren tüm dernek başkanlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum' dedi.