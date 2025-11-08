İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, 'Dirlik' temasıyla bir buçuk ay süren tasarım yolculuğunu tamamladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in farklı noktalarında 10 mekânda gerçekleştirilen etkinliklerde, 90 program, 107 içerik üreticisi ve 2 bin 200'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Kent, bu yıl da tasarımın dönüştürücü ve iyileştirici gücünü ortaya koydu.

Kapanış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'İyi Tasarım İzmir, on yılda kolektif bir özneye dönüştü. Bu yılın teması 'Dirlik' de birlikte iyileşmeyi anlatıyor. Kentimizi hep birlikte iyileştirme arzumuz bu fikrin özünü oluşturuyor' dedi.

Tema küratörü Dr. Can Güvenir ise 'Tasarım sadece bir nesne değil, bir fikirdir. 'Dirlik' temasıyla amacımız tasarımın sosyal fayda üretme kapasitesini görünür kılmaktı. Bu etkinlikle İzmir'e olan borcumu ödedim' diye konuştu.

İyi Tasarım İzmir_10 kapsamında 15 sergi, 20 panel, 39 atölye ve 7 açık sınıf düzenlendi. Kentin simge mekânlarına yayılan etkinliklerde 100'den fazla genç tasarımcı sürdürülebilirlik, ekoloji ve sosyal etki temalarında projeler geliştirdi. Bu yıl ayrıca 'Design for Good Podcast - Dirlik' özel serisiyle tasarımın sosyal etkisi tartışıldı.

İzmir, 'Dirlik' temasıyla bu yıl da dayanışma, uyum ve birlikte iyileşme kültürünü tasarım aracılığıyla yeniden tanımladı.