29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde uzmanlar, kalp sağlığını korumanın yollarını paylaştı. Diyetisyen Deniz Ayşen Demir, Akdeniz tipi beslenme, düzenli egzersiz ve sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasını önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 29 Eylül’de kutlanan Dünya Kalp Günü, kalp ve damar hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Dünya nüfusunun yüzde 25’ini etkileyen bu hastalıklar, stres, hareketsizlik, sigara, diyabet, obezite, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi faktörlerden besleniyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın kalbi korumanın anahtarı olduğunu vurguluyor.

SAĞLIKSIZ BESLENME KALBİ TEHDİT EDİYOR

Amerikan Kalp Birliği’ne göre, 2015’te sağlıksız beslenme 400 binden fazla ölümle ilişkilendirildi. Diyetisyen Deniz Ayşen Demir, kötü kolesterolün (LDL) damar tıkanıklığına yol açtığını, iyi kolesterolün (HDL) ise koruyucu olduğunu belirtti.

Doymuş yağ ve işlenmiş gıdaların sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Demir, “Margarin, tereyağı ve hayvansal yağlar az tüketilmeli” dedi.

AKDENİZ DİYETİ VE DOĞRU YAĞ SEÇİMİ

Bilimsel çalışmaların tam tahıl, sebze, meyve, baklagil ve balık odaklı Akdeniz tipi beslenmenin kalp-damar sağlığını koruduğunu gösterdiğini belirten Demir, zeytinyağı, avokado, ceviz, keten tohumu ve badem gibi sağlıklı yağların tercih edilmesini önerdi. Haşlama, fırın veya ızgara yöntemlerinin kızartmaya alternatif olduğunu ekledi.

Günlük 5 porsiyon sebze-meyve ve baklagil tüketiminin şart olduğunu belirten Demir, kırmızı etin aşırı tüketimi LDL’yi artırırken, omega-3 zengini balığın haftada 2-3 kez sofrada olmasını önerdi.

BEL ÇEVRESİNE DİKKAT!

Bel çevresinin kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’yi aşması kalp hastalığı riskini artırdığını belirten Diyetisyen Deniz Ayşen Demir, "Günde 30-45 dakika yürüyüş, HDL’yi yükselterek ve kilo kontrolü sağlayarak kalbi koruyor. Sigara ve alkol ise kalp atım hızı ve kan basıncını artırarak krize davetiye çıkarıyor. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmakla kalbinize dost bir yaşam mümkün. Kalp sağlığı için bugünden adımlar atın" diye konuştu.