Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Alzheimer hastalığı hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla program düzenlendi.BURSA (İGFA) - Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa; Başhekim Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, hastane yönetimi, nöroloji hekimleri, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları katıldı. Programda Alzheimer hastalığının tedavisi, psikiyatrik yönü, beslenme ve fiziksel rehabilitasyonu konularında Nöroloji Uzmanları Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel ve Doç. Dr. Demet Yıldız, Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Sinay Önen ile FTR Uzmanı Prof. Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy katılımcılara çeşitli bilgiler aktarıldı.

Programda konuşan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız, Alzheimer hastalığının yalnızca unutkanlık olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtti. Zaman içerisinde düşünme, öğrenme ve yaşamı sürdürme becerilerini etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yıldız, “En önemli risk faktörü yaşlanmadır ancak Alzheimer yaşlılığın doğal bir parçası değildir. Erken dönemde sık unutma, eşyaları kaybetme, yön bulmada zorlanma, kelime bulmada güçlük gibi belirtiler görülebilir” dedi.

Vakit Kaybetmeyin!

Bu tür şikâyetleri fark eden kişilerin vakit kaybetmeden hekime başvurması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Yıldız, “Hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini korumak açısından çok önemlidir. Kesin bir korunma yöntemi olmasa da düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, beyni aktif tutacak ilişkiler ve sosyal ilişkileri sürdürme riski azaltmaya yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

Unutmanın kader olmadığını vurgulayan Yıldız, son olarak erken tanı, doğru tedavi ve desteğin hem hastalar hem aileler için büyük bir fark yaratacağını sözlerine ekledi.