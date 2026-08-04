Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü yazdı.

ANKARA (İGFA) - Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasıyla başlayan törende, ay yıldız motifli çelenk Atatürk'ün mozolesine bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) Toplantısı öncesinde YAŞ Üyeleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı: pic.twitter.com/Gveo2krDbW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2026

'TSK MİLLETİMİZİN GÜVEN KAYNAĞI OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, YAŞ toplantısının ülke, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Bölgede çatışma ve gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleştirilen YAŞ toplantısının önemine dikkat çeken Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek disiplini, görev bilinci, millî iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla milletin güven kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Erdoğan mesajında, Malazgirt Zaferi'nden bu yana vatan topraklarının korunması için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle andı.

YAŞ TOPLANTISI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE BAŞLADI

Anıtkabir ziyaretinin ardından Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel durumu, terfi ve atama dosyaları ile gündemdeki askerî konuların ele alınması bekleniyor.