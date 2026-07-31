Afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası ve kentsel dönüşüm politikalarının geleceğinin ele alınacağı TürkMedya Dirençli Şehirler Zirvesi; yarın saat 10.00 itibarıyla Kahramanmaraş'tan canlı yayınla 24 TV ve 24 TV YouTube kanalından izleyicilerle buluşacak.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası ve kentsel dönüşüm politikalarının geleceğinin ele alınacağı TürkMedya Dirençli Şehirler Zirvesi; yarın saat 10.00 itibarıyla Kahramanmaraş'tan canlı yayınla 24 TV ve 24 TV YouTube kanalından izleyicilerle buluşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek zirve; kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, şehircilik alanının önde gelen isimlerini, akademisyenleri ve sektor temsilcilerini aynı platformda buluşturacak. Zirvede; deprem bölgesindeki yeniden inşa süreci, şehircilikte yeni yaklaşımlar ve Kahramanmaraş'ın geleceğine ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.

Zirvenin açılış konuşmalarını TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut gerçekleştirecek.

Program kapsamında düzenlenecek ilk oturum olan 'Dirençli Şehirlerde Yeni Yaşam Modeli' başlığında; TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Altuğ Taşdemir, 24 TV Moderatörü Erkan Kol yönlendiriciliğinde bir araya gelecek. Oturumda; afetlere karşı dirençli şehirlerin planlanması, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve kentsel dönüşüm vizyonu ele alınacak.

Zirvenin özel oturumunda ise 'Şehircilikte Yeni Model: Kahramanmaraş' başlığı altında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter'in sorularını yanıtlayacak.

Bu özel oturumda; geleceğin dirençli Kahramanmaraş'ının inşa süreci, deprem sonrası şehirleşme vizyonu, 'Şehircilikte Yeni Model' yaklaşımı, deprem bölgesindeki konut teslimlerinde gelinen son durum, altyapı yatırımları, sosyal donatı alanları ve sürdürülebilir şehircilik politikaları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Türkiye'nin afetlere karşı daha güvenli, daha dayanıklı ve daha yaşanabilir şehirler hedefi doğrultusunda önemli bir fikir platformu oluşturacak olan TürkMedya Dirençli Şehirler Zirvesi, kamuoyuna şehircilik politikalarındaki son gelişmeleri aktarmanın yanı sıra geleceğin şehirlerine ilişkin yol haritasına da ışık tutacak.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle; TOKİ, Kentsel Dönüşüm, Emlak Konut, GEDAŞ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom, Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda gerçekleşecek zirve, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla 24 TV ve 24 TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.