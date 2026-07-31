Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıklarda yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı'nda önemli atamalar yapıldı.

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Kurt, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cündüllah Torun, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Kavla, Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine Oya Yeter atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğüne Ali Sait Çeçen, Malatya İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Karaman İl Müdürlüğüne Seval Yılmaz, Kilis İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi Bozkurt, Karaman İl Müdürlüğüne Nurettin Ulaş, Aksaray İl Müdürlüğüne Sezgi Arpacı Elaldı, Manisa İl Müdürlüğüne Kuduret Gültaş, Elazığ İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Erzincan İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan, Bilecik İl Müdürlüğüne Nejat İlhan atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Atila Bedir, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına İlkay Akçay, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğüne Ümit Gülbağ, 10. Bölge Müdürlüğüne Hasan Acar, 9. Bölge Müdürlüğüne ise Özgür Taşçıoğlu atandı.