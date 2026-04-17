İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan Mavişehir'deki taşınmaz için harekete geçti. TOKİ'ye gönderilen resmi yazıda 'belediye hizmet alanı' olarak planlanan arazinin satışına itiraz edilerek işlemin iptal edilmesi istendi.

İZMİR (İGFA) - Karşıyaka ilçesi Şemikler (Mavişehir) Mahallesi'nde yer alan 26022 ada 1 parsel numaralı, toplam 5 bin 894 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 4 bin 106 metrekarelik hissesinin TOKİ tarafından ihaleyle satışa çıkarılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, satışın kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

Belediyenin itirazında, söz konusu taşınmazın yürürlükteki imar planlarında açıkça 'Belediye Hizmet Alanı' olarak belirlendiği vurgulandı. Bu alanların doğrudan kamu hizmeti için ayrıldığına dikkat çekilerek, satış işleminin hukuki dayanağının bulunmadığı ifade edildi.

İtiraz metninde, 'Başkanlığınız tarafından İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Şemikler (Mavişehir) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve imar planlarında 'Belediye Hizmet Alanı' olarak belirlenmiş bulunan 26022 ada 1 parsel numaralı, 5.894 m² yüzölçümlü taşınmazın 4.106 m²'lik hissesinin satışına yönelik ihale gerçekleştirildiği ve söz konusu hissenin satışının tamamlandığı Belediyemizce tespit edilmiştir.' ifadeleri yer aldı.

'KAMUSAL BÜTÜNLÜK KORUNMALI'

Alanın yalnızca plan kararları açısından değil, mevcut mülkiyet yapısı nedeniyle de kamu bütünlüğü taşıdığına dikkat çekilen itiraz metninde parsel üzerinde Karşıyaka Belediyesi'ne ait 1.694 metrekarelik hisse bulunduğu belirtilerek, alanın parçalanmasının kamu hizmetlerini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

'Adı geçen taşınmaz, yürürlükteki imar planlarında doğrudan kamu kullanımına ayrılmış 'Belediye Hizmet Alanı'nda kalmakta olup, yerel yönetimlere yüklenen görev ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilebilmesi açısından bu alanların kamusal niteliğinin korunması zorunludur.'

'YAPI KAYIT BELGELERİ TARTIŞMALI'

İtiraz yazısında ayrıca, taşınmaz üzerindeki yapılara ilişkin 2018 yılında düzenlenen yapı kayıt belgelerine de dikkat çekildi. Belediyenin bu belgelerin usule uygun olmadığı yönünde bakanlık nezdinde girişim başlattığı aktarıldı.

'Tapu kaydının beyanlar hanesinde yer alan bilgiler incelendiğinde, parsel üzerindeki yapılara ilişkin 2018 yılında düzenlenen yapı kayıt belgelerine dayanılarak işlem tesis edildiği; ihaleyi alan firmanın da bu belgelere ve 'İmar Barışı' sürecine güvenerek imar planında kamu hizmetine ayrılmış söz konusu taşınmazın ihale sürecine dahil olduğu anlaşılmaktadır. Belediyemizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde söz konusu yapı kayıt belgesinin usule uygun olmadığı yönündeki gerekli işlemler sürdürülmektedir.'