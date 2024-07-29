Kahramanmaraş’ın Suçatı Mahallesi'nde bulunan Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda, dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol altına alındı.Tural ŞAHBAZLI / Kahramanmaraş (İGFA) - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Karartı, "Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için gece boyunca seferber oldu. Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan takviye ekipler yangına müdahale etmek için geldi. Yangına 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor" dedi.