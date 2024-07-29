Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Davutdede Mahallesi’nde bulunan Conk Sokak’ta yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, uzun yıllardır evinde çöp biriktiriyor.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Komşularının kötü kokulardan rahatsız olması üzerine 2016 yılında polise yapılan ihbarla kadının evi, Yıldırım Belediye ekipleri tarafından boşaltılmıştı. Şimdi ise kadının oturduğu dairenin deposu boşaltıldı.

Son zamanlarda komşuların artan şikayetleri üzerine Yıldırım Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, dün kadının oturduğu apartmanın deposuna operasyon düzenledi. Çöp yığınlarıyla dolu apartman deposu, büyük bir titizlikle temizlendi.

“BU KADINA DAİRE, DÜKKAN VE DEPO YETMİYOR”

Çöpleri evinde biriktiren kadının komşusu Herkes Duysun ekibine kadınla ilgili bilgi verdi.

Mahalle sakini, "Yıllardır bu sorunla yaşıyoruz. Her seferinde ev boşaltılıyor ama tekrar aynı duruma geliyor. Karton, eski eşyalar, pet şişeler, ne arasanız var. Apartmanı geçtik artık adeta sokak kokuyor. Kadının kimsesi yok ve psikolojik sorunları var. Kendisinin oturduğu daire tamamen çöple dolunca yine bu sokaktan bir dükkan tuttu ve orayı da çöple doldurmaya başladı. Belediye ekipleri 2022 yılında o depoyu da temizledi. Artık kalıcı bir çözüm bulunmalı." şeklinde tepkisini dile getirdi.