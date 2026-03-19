Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Şahbaz İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirildi. İlçede öğrenim gören 5 özel eğitim öğrencisine akülü tekerlekli sandalyeleri düzenlenen programla teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Hayırsever polis memuru Mustafa Şahin'in katkılarıyla temin edilen akülü sandalyeler, öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken ailelerine de büyük bir moral kaynağı oldu.

Programda duygu dolu anlar yaşanırken, öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Şahbaz İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, eğitim yöneticileri ve veliler katıldı.

Program kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt tarafından, katkılarından dolayı Şahbaz İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği'ne ve hayırsever polis memuru Mustafa Şahin'e teşekkür belgesi takdim edildi. Görevde olması nedeniyle programa katılamayan Mustafa Şahin'in teşekkür belgesi, kendisine ulaştırılmak üzere Şahbaz Derneği yetkililerine teslim edildi.