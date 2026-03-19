Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında restoranlar, toplu iftarlar, sosyal sorumluluk projeleri ve yurt dışı organizasyonlarıyla toplam 374 bin kişiye ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü organizasyon kapasitesine sahip iştiraki Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında kapsamlı bir hizmet ağıyla şehri ve yurtdışını buluşturdu.

Maide Kafe&Restoran, Antik Köfte, Mahal ve Mahal Plus şubelerinin yanı sıra düğün ve davet salonları ile paket yemek ve dış mekan etkinlikleri Ramazan boyunca toplam 374 bin kişiye hizmet verdi.

Restoranlarda hazırlanan zengin menüler ve Ramazan'a özgü etkinliklerle, 50 bin kişi rezervasyon yaptırarak iftar sofralarında buluştu. Antikkapı şubelerinde kurulan Ramazan köşeleri, hafta sonları ney dinletileri, çocuklara özel hediyelikler ve Hacivat-Karagöz etkinlikleriyle 'Nerede o eski Ramazan'lar?' dedirtti.

Toplu iftar organizasyonları ve catering hizmetleriyle 45 bin kişi misafir edilirken, paket yemek ve dış mekan etkinlikleriyle 225 bin kişiye ulaşıldı. Bu süreçte 12 düğün ve toplantı salonu konforlu ve manevi atmosferi güçlü sofralar sundu. Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren Antikkapı, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gönül Kazan Projesi' kapsamında ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırarak 54 bin vatandaşa destek oldu.

Ramazan ayının paylaşma ruhu, sınırları da aştı. Hızır 41-Afet Mutfağı, Balkanlar'da 'Kardeşlik Sofrası İftarları' ile Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek'te yaşayan binlerce soydaşı aynı sofrada buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamlı hizmetleri, Ramazan ayı boyunca hem şehir içinde hem de yurt dışında sosyal dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdi.