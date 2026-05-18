Kahramanmaraş'ın Sakarya Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Hacı Can Aile Sağlık Merkezi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Dr. Emrullah Kirişçi ve Dr. Lütfiye Can Kirişçi tarafından mahalleye kazandırılan modern sağlık merkezi, bayram öncesi hasta kabulüne başlayacak.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Doktor Emrullah Kirişçi ve Doktor Lütfiye Can Kirişçi'nin destekleriyle yapımı gerçekleştirilen sağlık merkezini inceleyen Sakarya Mahalle Muhtarı Resul Karademir, çalışmalar hakkında gazeteci Tural Şahbazlı'ya özel açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen Hacı Can Aile Sağlık Merkezi'nin bölge halkı için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Karademir, sağlık merkezinin modern yapısıyla mahalle sakinlerine kaliteli sağlık hizmeti sunacağını ifade etti.

Muhtar Resul Karademir yaptığı açıklamada, 'Mahallemiz adına çok kıymetli bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramdan önce sağlık merkezimiz hasta kabulüne başlayacak. Bayram sonrasında ise geniş katılımlı, görkemli bir açılış programı gerçekleştirmeyi planlıyoruz' dedi.

Yatırım için Kirişçi ailesine teşekkür eden Karademir, Dr. Emrullah Kirişçi ve Dr. Lütfiye Can Kirişçi'nin katkılarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Bu anlamlı yatırımın mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul etsin' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de sağlık merkezinin hizmete girmesiyle birlikte bölgede önemli bir eksikliğin giderileceğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.