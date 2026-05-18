Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşında vefat eden Gümüş için Yüzbaşı Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaşı başında yakınları ve vatandaşlar dua ederken, cenaze namazının ardından Hasan Gümüş ilçe kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, Bozüyük Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı İsmail Topal, İlçe Emniyet Müdürü Tahir Oğul, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Sözer, merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.