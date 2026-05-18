Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği 'Çiftçi Şenliği', Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla İzmit Sapakpınar'da gerçekleştirildi. Başkan Büyükakın, sağanak yağış altında yoğun katılımla gerçekleşen kutlamalar için, 'Şenliğimiz bereketiyle kutlanıyor. Çiftçimize desteğe durmadan devam edeceğiz. Biz sadece hizmet ediyoruz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Avrupa'nın birçok şehrinde yeterli destek alamadığı için eylemde olan çifçiler, Kocaeli'de farklı etkinliklerle Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlamaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğündeki kutlamalar pazar günü İzmit Sapakpınar Mahallesi'nde devam etti. Büyükşehir destekleri ile yüzü gülen çiftçiler, şenliğe yüksek katılım gösterdi.

Sağanak yağışa rağmen alan, çiftçilerin ve vatandaşların akınına uğradı. Şenliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, tarımla ilgili kooperatif ve birliklerin temsilcileri ile muhtarlar da katıldı.

'ŞOV YOK, RİYA YOK. SADECE HİZMET VAR'

Başkan Büyükakın, şenlik alanındaki stantları gezerek çiftçilerle yakından ilgilendi. Çiftçiler, sevgi gösterileri ile karşıladıkları Büyükakın'a teşekkür etti.

Sağanak yağışa dikkat çeken Başkan Büyükakın, Çiftçi Şenliği'nin bereketi ile geldiğini belirterek, 'Biz bu programları ne zaman yapsak, bereket oluyor. Çünkü biz, sizden aldığımız emanetin hakkını vermek için sadece hizmet ediyoruz. Şov yok, yalan yok, riya yok. Sadece hizmet var. Sadece sizin mutluluğunuz için emek var. Bunun karşılığında da bereket var. Şimdiden bereketli bir sezon diliyorum' dedi.

'BU BEREKET DEVAM ETMELİ'

Tarımın önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu nedenle son 7 yılda üreticiye 1.5 milyar TL'lik destek sunduklarını hatırlattı.

Başkan Büyükakın, 'Sizi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü asıl bereketin toprakta olduğunu, toprağın ekilmeden bereketin devam etmeyeceğini biliyoruz. Bugüne kadar 1.5 milyar liralık destekle 97 proje hayata geçirdik. Bundan sonra da var gücünüzle arkanızda olacağız. Bu bereket devam etmeli' dedi.

'ÇİFTÇİLERİN REİSİ BÜYÜKAKIN'DIR'

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de şenlikte bir konuşma yaptı. Ölmez, 'Kocaeli sadece sanayinin değil, tarımın da başkentidir. Bu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri sayesinde oluyor' dedi.

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan konuşmasına, 'Çiftçilerin reisleri vardır. Bizim reisimiz de Tahir Büyükakın'dır' diyerek başladı. Sözleri çiftçilerden büyük alkış alan Karaaslan, 'Bugüne kadar bizden desteğini esirgemedi. Her zaman yanımızda oldu' dedi. Karaaslan, Başkan Büyükakın'a çiftçilerin geleneksel kıyafetleri olan şalvar ve sekiz köşe kasket hediye etti.

BAŞKAN'A OĞLAK HEDİYE EDİLDİ

Şenlikte konuşan Sapakpınar Mahalle Muhtarı Ejder Okumuş ise tarıma desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür ederek, 'Bu şenlik hem çiftçimizin moralini yükseltiyor hem de birlik beraberliğimizi güçlendiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği % 75 hibe destekli tohumların ekimine başladık. Bunun için de teşekkür ediyoruz' dedi. Muhtar Okumuş konuşmasının ardından çiftçiler adına Başkan Büyükakın'a oğlak hediye etti.

ETKİNLİKLER ŞENLİĞE RENK KATTI

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, eğlenceli ve ödüllü organizasyonlar düzenlendi. Mehter konseri, halk oyunları, animatör gösterileri ve çocuk oyun alanları da gün boyunca şenliğe renk kattı.

Şenlik alanında kurulan stantlarda birlik ve kooperatifler faaliyetlerini tanıtırken, firmalar da tarımsal alet ve ekipmanlarını vatandaşların beğenisine sundu.

Şenlikte ayrıca çekilişler de yapıldı. Üreticilere çekilişle buzağı, oğlak, akülü traktör, cep telefonu gibi hediyeler dağıtıldı. Ayrıca alan yöresel ürün stantlarıyla doluydu. Konuklara bol bol mancarlı pide, ayran ve limonata ikram edildi. Sponsorlar eşliğinde şenliğe katılanlara civciv, yem, fide ve bitkiler de verildi.

İMERA FİNALDE SAHNE ALDI

Konuşmaların ardından, ziraat odası başkanları ve çiftçileri, Başkan Büyükakın'a yetiştirdikleri ürünlerden hediye etti. Şenliğin finalinde Karadeniz müziğinin sevilen temsilcilerinden İmera sahne aldı. Seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan grup, şenliğe damga vurdu.