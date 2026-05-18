Karatay Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırarak vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir bayram ortamı sunmayı hedefliyor.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak ve vatandaşların bayramı daha konforlu geçirmelerini sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmalarını ilçe genelinde yoğunlaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen faaliyetler kapsamında tüm mahallelerde düzenli ilaçlama yapılıyor. ULV cihazlı araçlarla gerçekleştirilen uygulamalar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek için sabah erken ve gece geç saatlerde sürdürülüyor.

Bayram öncesinde kurban satış ve kesim alanları başta olmak üzere çöp konteynerleri, parklar, yeşil alanlar ve haşere oluşumuna neden olabilecek noktalar titizlikle ilaçlanıyor.

Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. İlçe genelinde özenle gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir şekilde geçirmeleri hedefleniyor.

PARKLAR VE YEŞİL ALANLARDA DA ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda zararlı haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor.

Ağaçlarda oluşabilecek yaprak biti, mantar ve çeşitli zararlılara yönelik uygulamalarla hem çevre sağlığı korunuyor hem de vatandaşların yaz aylarında ortak kullanım alanlarından daha rahat faydalanmaları hedefleniyor.

Doğanın dengesini koruyan ve insan sağlığına zararsız kimyasalların kullanıldığı çalışmalar kapsamında; karasinek, sivrisinek ve diğer haşere türlerine karşı hava koşullarına bağlı olarak ilaçlama çalışmaları devam edecek.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uçkunla mücadele çalışmaları, ilçe genelinde 24 saat esasına dayalı kesintisiz hizmet anlayışıyla sürdürülüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen düzenli ilaçlama faaliyetleri, sahada etkin şekilde devam ediyor.

Belediye ekipleri, günün her saatinde sahada aktif görev alarak gelen taleplere hızlı şekilde müdahale ediyor. Özveriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde uçkun kaynaklı vatandaş taleplerinde gözle görülür bir azalma yaşandığı belirtildi.

Halk sağlığının korunmasına büyük önem veren Karatay Belediyesi, çevre sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yetkililer, Kurban Bayramı süresince de ekiplerin sahada aktif olarak görev yapacağını vurguladı.