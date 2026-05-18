Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer'e yapılan ziyarette yerel basının kent yaşamındaki önemi, medya kuruluşlarının çalışmaları ve Edirne'nin gelişimine yönelik konular ele alındı.

Dernek Başkan Yardımcıları Mehmet Şenol ve Tamer Yavuz, Genel Sekreter Necmi Engin, Sayman İlker Ayvacı ile yönetim kurulu üyeleri Yeşim Dramalı ve Ergin Yıldız'ın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edirne Valisi Yunus Sezer, yerel basının kamuoyu ile kurumlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Edirne'nin gelişiminde ve vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesinde yerel basının çok önemli bir görevi bulunduğunu ifade eden Vali Sezer, 'Basın mensuplarımız, şehrimizin sesi olmaya devam ediyor. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Edirne Gazeteciler Derneği yönetimine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan ise basının toplumun ortak hafızası olduğunu ifade ederek, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmak adına basın camiası olarak büyük bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi. Başkan Tuzladan, Vali Sezer'in çalışmalarını yakından takip ederek, desteklediklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Gökhan Tuzladan, Edirne Gazeteciler Derneği adına Vali Yunus Sezer'e günün anısına tablo hediye etti.