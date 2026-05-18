Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediği EnFest'te kurulan sportif deneyim alanları gençlerden yoğun ilgi görüyor. Geleneksel oyunlardan VR spor deneyimlerine kadar birçok etkinlik, İzmit Milli İrade Meydanı'nda Kocaeli gençliği ile buluşuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği EnFest etkinlikleri İzmit Milli İrade Meydanı'nda devam ediyor. Sporun, eğlencenin ve gençlik enerjisinin bir araya geldiği etkinliklerde kurulan sportif deneyim alanları özellikle gençlerden yoğun ilgi görüyor.

ETKİNLİK ALANLARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Meydanda oluşturulan etkinlik alanlarında gençler ve çocuklar gün boyunca farklı spor aktivitelerini deneyimleme fırsatı buluyor. Geleneksel okçuluk, masa hokeyi, langırt, dart ve masa tenisi gibi birçok etkinlik alanda renkli görüntüler oluşturuyor.

VR OYUNLARINA GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Özellikle VR spor oyun alanları ve boks makinesi gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. Katılımcılar hem eğleniyor hem de arkadaşlarıyla rekabet dolu anlar yaşıyor.

19 MAYIS AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-18-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen EnFest etkinlikleri, İzmit Milli İrade Meydanı'nda 19 Mayıs akşamına kadar 7'den 70'e herkesi spor ve eğlenceyle buluşturmaya devam edecek