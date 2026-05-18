Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ahmet Özhan Konseri ve Söyleşi Programı' Keçiörenlilerin yoğun katılımıyla Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Aygün ve Dr. Atila Zorlu ile Keçiören Belediye Başkan Başdanışmanı Ayşe Sucu da katılarak vatandaşları yalnız bırakmadı.

Türk Tasavvuf Musikisinin usta ismi Ahmet Özhan, gerçekleştirdiği söyleşide dinleyicileri manevi ve kültürel bir yolculuğa çıkarırken; programa Yazar Gökhan Özcan da değerlendirmeleri ve sohbetiyle eşlik etti. Tasavvuf musikisinin derinliği, ilahilerin taşıdığı anlam ve Türk müziğinin kültürel mirası üzerine yapılan sohbetler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Protokol konuşmaları sonrasında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Korosu ve saz ekibi sahne aldı.

Daha sonra moderatör eşliğinde Ahmet Özhan ve Gökhan Özcan sahneye davet edildi.

Gecede seslendirilen ilahiler ve tasavvuf musikisinin seçkin eserleri salonda manevi bir atmosfer oluştururken, Ahmet Özhan'ın Türk musikisinin geçmişten günümüze taşıdığı anlamı anlatan sohbeti dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Geleneksel ve kültürel değerler üzerine yapılan anlatımlar vatandaşlardan büyük alkış aldı.