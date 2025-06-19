Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Taşkent Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda düzenlenen organizasyonda 15 farklı ilden 73 Özel Harekât gazisi misafir edildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ikinci kez Özel Harekât gazilerini ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Taşkent’te bulunan Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda düzenlenen kampa 15 farklı şehirden 73 Özel Harekat gazisi katıldı.

Gaziler 4 gün süren kamp boyunca gündüz etkinliklerinde sabah sporları, dağ yürüyüşleri ve koşularla fiziksel olarak aktif bir program geçirirken; okçuluk, dart, denge oyunu ve halat çekme gibi takım oyunlarıyla da moral ve motivasyon kazandı. Akşamsa kamp ateşi etrafında düzenlenen müzik dinletileri ve ikramlarla manevi atmosferi pekiştiren gaziler, samimi bir ortamda hem anılarını paylaştı hem de birbirleriyle kaynaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenlediği ve geleneksel hale getirmeyi planladığı kampla, hem gazilere yönelik vefa borcunun ifadesini hem de toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini amaçladı.

GAZİLERDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Kampla ilgili görüşlerini paylaşan Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Gazi Ömer Kula, “Bu vatan için bedel ödemiş gaziler olarak gaziler engelli spor kulübü çatısı altında toplandık. Konya Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Türkiye’nin her tarafından gazilerimizi bir araya getirdik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

Organizasyondan çok memnun kaldıklarını belirten gazilerse görüşemedikleri arkadaşlarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. 4 gün boyunca güzel ve eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten gaziler kendilerini unutmayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.