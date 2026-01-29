Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, genç kadrosu, güçlü altyapısı ve istikrarlı performansıyla Efeler Ligi hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Kağıtspor Kulübü, voleybolda ortaya koyduğu başarılı grafikle dikkat çekiyor. Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, mavi-beyazlı formayı Efeler Ligi'ne taşımak için sahada kararlılıkla yoluna devam ediyor.

2019-2020 sezonundan bu yana 1. Lig'de yer alan Kağıtspor, genç ve dinamik oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dört sezondur birlikte oynayan sporcular takımın omurgasını oluştururken, altyapıdan A takıma yükselen 4 Kocaelili genç sporcu da başarıda önemli rol üstleniyor. Yerli ve yabancı oyuncularla güçlenen kadro, altyapıya verilen önem sayesinde sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerliyor.

PLAY-OFF GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Kağıtspor, 2019-2020 ve 2024-2025 sezonlarında Efeler Ligi'ne yükselme play-off maçlarında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. 2025-2026 sezonunda da play-off hattı içerisinde bulunan mavi-beyazlı ekip, bu istikrarı bir gelenek hâline getirmiş durumda.

Kağıtspor Kulüp Başkanı İbrahim Ercin, voleybol takımının her geçen yıl üzerine koyarak ilerlediğini vurgulayarak, 'Lige hızlı başladık ve şu an 9 galibiyetimiz var. Play-off hedefimizin içindeyiz. Asıl amacımız Kağıtspor'u Efeler Ligi'ne çıkarmak ve orada Kocaeli'ni en iyi şekilde temsil etmek. Altyapımızı güçlendirerek, Kocaeli'den yetişen sporcularla yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı ve başarılı smaçör Ali Berkay Dağlar ise Kağıtspor'un kurumsal yapısına dikkat çekti. Bu sezon takıma katılan 28 yaşındaki oyuncu, kısa sürede uyum sağladığını belirterek, 'Kağıtspor çok köklü ve profesyonel bir kulüp. Sporcuya nasıl davranılması gerektiğini biliyorlar. Burada hedef var, sistem var' dedi. Genç sporculara da seslenen Dağlar, 'Spor mental olarak zor bir yol. Başarısızlık son değil, vazgeçmesinler' mesajını verdi.