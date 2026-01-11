Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Karaoğlu, Gazetecilik; yalnızca haber aktarmak değil, toplumun haber alma hakkını savunmak, gerçeğin izini sürmek ve demokrasinin yaşamasına katkı sunmaktır.' ifadelerini kullandı.

KAYSERİ (İGFA) - Yazılı bir açıklama yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için zor koşullar altında görev yapan basın emekçilerinin önemini bir kez daha hatırlatan anlamlı bir gündür. Gazetecilik; yalnızca haber aktarmak değil, toplumun haber alma hakkını savunmak, gerçeğin izini sürmek ve demokrasinin yaşamasına katkı sunmaktır.Bu sorumluluğu yerine getiren basın mensupları, kimi zaman baskı, tehdit ve ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Bugün, bu özel günde, mesleklerini icra ettikleri için özgürlüklerinden mahrum bırakılan tutuklu gazetecileri de anmak bir vicdan borcudur. Basın özgürlüğü; evrensel bir insan hakkı olduğu kadar, sağlıklı bir demokrasinin de temel şartıdır. Gazetecilerin yargı baskısı altında değil, özgürce görev yapabildiği bir ortam, toplumun tamamı için hayati öneme sahiptir.Kalemini hakikat için kullanan, kamu yararını gözeten, etik değerlerden ödün vermeden çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başta tutuklu gazeteciler olmak üzere tüm basın mensupları için özgür, güvenli ve onurlu çalışma koşullarının bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz.' dedi.