Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına kırsalda da devam ediyor. Bu kapsamda, Eskişehir Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesindeki kadın kursiyerlere yönelik “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Yaşam” konulu eğitimler 12 kırsal ilçede başarıyla tamamlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, kadınlara iklim değişikliğinin nedenleri, günlük yaşam üzerindeki etkileri ve bireysel olarak alınabilecek önlemler aktarıldı. Eğitimlerde, katılımcıların aktif katılımıyla interaktif bir ortam sağlanarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kadınların çevresel konularda bilinçlenmesini hedefleyen eğitimlerde, sürdürülebilir yaşamın temelleri hakkında da bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu tür eğitimlerin çevresel farkındalık açısından büyük önem taşıdığı, doğa dostu uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projeler ve bilinçlendirme çalışmalarıyla iklim kriziyle mücadelede toplumsal katkıyı artırmayı hedefliyor.