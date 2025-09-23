Kocaeli İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve yeni döneme yüksek motivasyonla başlamalarını sağlamak amacıyla Sarısu Gençlik Kampı’nda eğitim ve motivasyon kampı düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2025–2026 eğitim ve öğretim yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni dönem öncesinde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla Sarısu Gençlik Kampı’nda iki günlük eğitim ve motivasyon kampı düzenlendi.

YENİ DÖNEME YÜKSEK MOTİVASYON

Kampın eğitim bölümünde, Kocaeli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Ünlüer tarafından “Reggio Emilia Yaklaşımı ve Alternatif Eğitim Modelleri” üzerine kapsamlı bir seminer gerçekleştirildi. Ünlüer, modern okul öncesi eğitimin yenilikçi yöntemlerini öğretmenlerle paylaşarak uygulamalı örnekler sundu. Eğitim oturumlarının ardından öğretmenler, doğa yürüyüşü, kano, yoga ve spor etkinlikleriyle hem keyifli anlar yaşadı hem de yeni döneme yüksek motivasyonla hazırlanma fırsatı buldu.