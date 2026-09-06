Roborock, 2026'nın ilk yarısında gelirini yüzde 27,6 artırarak 10,084 milyar RMB'ye çıkardı. IDC ve Euromonitor tarafından dünyanın 1 numaralı robot süpürge markası seçilen şirket, küresel pazarda ve Ar-Ge yatırımlarında güçlü büyüme kaydetti.

PRNewswire / BERLİN (İGFA) - Günlük hayatı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış ev robotik alanında dünya lideri olan Roborock, 2026 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artışla 10,084 milyar RMB gelir elde etti; hissedarlara ait net kâr ise yüzde 45,6 artarak 986 milyon RMB'ye ulaştı. Şirket ayrıca yeni bir küresel dönüm noktasına ulaştı; Roborock, hem IDC hem de Euromonitor International tarafından dünyanın 1 numaralı robotik elektrikli süpürge markası olarak kabul edildi.

KÜRESEL GENİŞLEME, BÜYÜMEYİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Roborock'un uluslararası faaliyetleri, 2026 yılının ilk yarısında hem olgun hem de yüksek potansiyele sahip pazarlarda güçlü bir büyüme kaydetmeye devam etti. 2026 Amazon Prime Day etkinliği sırasında Roborock, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da robot süpürge kategorisinde 1. sırada yer aldı. Avrupa'da Roborock, robot süpürge pazarında yüzde 45'lik bir paya ulaştı; birim satışları bir önceki yıla göre yüzde 24 artarken, ıslak-kuru süpürge birim satışları ise yüzde 112 arttı. Kuzey Amerika'da Roborock, robot süpürge pazarında yüzde 33'lük bir pay elde ederken, satış adedi bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdi.

Asya-Pasifik bölgesindeki kilit pazarlarda da ivme oldukça yüksekti. Roborock, 2023'ün 1. çeyreğinden 2026'nın 1. çeyreğine kadar Avustralya, Kore, Tayvan bölgesi ve Türkiye'de hem satış adedi hem de satış değeri açısından 1. sırada yer aldı. Kore'de marka, üst segment robot süpürge pazarında yüzde 70'in üzerinde pazar payını korurken, S10 MaxV Ultra modeli Şubat 2026'daki lansmanından sonraki on gün içinde yaklaşık 28 milyar KRW satış rakamı elde etti. Japonya'da Roborock, Yamada Denki ile yaptığı işbirliği sayesinde, markaya özel teşhir alanları ve amiral gemisi ürünlerinin ülke genelinde satışa sunulması da dahil olmak üzere, premium perakende sektöründeki varlığını daha da güçlendirmeye devam etti. Asya-Pasifik bölgesinde şirket, küresel teknoloji platformunu yerel kanallara, pazarlama ve hizmet stratejileriyle birleştirmeye devam etti.

Roborock'un küresel liderliği, IDC ve Euromonitor International tarafından da bağımsız olarak onaylanmıştır. IDC'ye göre, Roborock 2026 yılının ilk yarısında robot süpürge markaları arasında hem sevk edilen adet hem de satış değeri açısından dünya çapında 1. sırada yer alırken, Euromonitor International ise markayı 2025 yılında perakende satış değeri açısından dünya çapında 1. sıraya yerleştirdi. Bu iki sıralama, Roborock'un küresel pazar liderliğini pekiştiriyor ve dünya çapında devam eden tüketici talebini yansıtıyor.

SÜREKLİ AR-GE YATIRIMLARI, UZUN VADELİ REKABET GÜCÜNÜ DESTEKLİYOR

Roborock, 2026 yılının ilk yarısında teknolojiye yoğun yatırım yapmaya devam etti; Ar-Ge harcamaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,11 artışla 720 milyon RMB'ye ulaştı ve gelirlerin yüzde 7,14'ünü oluşturdu. Şirket, akıllı navigasyon, yapay zeka destekli çevre algılama, temizlik sistemleri ve robotik hareket kabiliyeti alanlarında yetkinliklerini geliştirmeye devam ederken, bu teknolojileri tek tek ve birbirinden bağımsız olarak iyileştirmek yerine, giderek daha fazla sistem düzeyinde bir araya getiriyor. Bu entegre yaklaşım, amiral gemisi ürünlerinde kendini kanıtlamış teknolojilerin daha geniş bir model yelpazesine ve fiyat segmentlerine aktarılmasını sağlıyor; bu da Roborock'un ürün yelpazesini güçlendirmesine yardımcı olurken, gelişmiş özellikleri daha fazla tüketicinin erişimine açıyor.

IFA 2026, İNOVASYONUN BİR SONRAKİ AŞAMASINI ÖNE ÇIKARIYOR

IFA 2026 fuarında Roborock, iç ve dış mekan temizliği alanındaki en son yeniliklerini sergiliyor. Şirketin yeni robot süpürgeleri ve ıslak-kuru süpürgeleri, buharlı temizlik, uyarlanabilir temizlik ve tüm evi kapsayan çok yönlülük alanlarında yenilikler getirirken, Roborock Saros Rover ise robotik hareket kabiliyetini düz zeminlerin ötesine genişletmek üzere tasarlanmış iki tekerlekli bacak mimarisini sunuyor. Roborock, ilk akıllı havuz temizleyicisi RockAqua P1'in piyasaya sürülmesiyle akıllı temizlik ekosistemini genişletiyor ve RockNeo Q2 LiDAR robotik çim biçme makinesiyle birlikte, otonom temizlik yeteneklerini zeminlere, havuzlara ve bahçelere yayıyor.