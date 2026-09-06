Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ağustos 2026 dönemine ilişkin lisans kararlarını açıkladı. Güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere çok sayıda projeye uzun süreli üretim lisansı verilirken, bazı şirketlerin lisansları sona erdirildi veya iptal edildi.

ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Ağustos 2026 dönemine ilişkin lisans kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. Elektrik piyasasında çok sayıda üretim ve tedarik lisansı verilirken, bazı projelerde şirket değişikliğine gidildi.

DEPOLAMALI GÜNEŞ VE RÜZGAR PROJELERİ ÖNE ÇIKTI

EPDK kararlarında özellikle depolamalı yenilenebilir enerji projeleri dikkat çekti. Sazlıdere Depolamalı RES, Yozgat Depolamalı GES, HVK Depolamalı GES, HVK 2 Depolamalı GES, Fındık Depolamalı GES, Bala-3 Depolamalı GES, Yeşilhisar Depolamalı GES, Konya Taşkent Depolamalı GES, Toroslar Depolamalı GES ve Bozüyük Depolamalı RES projelerine 49'ar yıllık üretim lisansı verildi.

Ayrıca Karahallı-1 Depolamalı GES, Sivaslı-1 Depolamalı GES ve Bala-1 Depolamalı GES projeleri de 49 yıllık üretim lisansı alan projeler arasında yer aldı.

Çoka Depolamalı RES projesine 48 yıl 8 ay 24 gün, Tatvan Müstakil DGES projesine 48 yıl 10 ay 12 gün, Bodrum 1 Depolamalı GES projesine ise 48 yıl 9 ay 29 gün süreli üretim lisansları verildi.

ŞİRKET DEĞİŞİKLİKLERİ DE YAPILDI

Bazı santrallerde mevcut lisanslar sona erdirilerek aynı projeler için başka şirketlere yeni lisanslar verildi. Bu kapsamda Denizli ve Honaz'daki biyokütle ve biyogaz tesisleri ile Karakeçili Biyogaz Tesisi'nde lisanslar Ecofer Gübre ve Enerji Üretim A.Ş. adına devam ettirildi.

Pınarhisar RES, Esenboğa-1 GES ve Bodrum 1 Depolamalı GES projelerinde de mevcut lisansların sona erdirilmesinin ardından yeni şirketler adına üretim lisansları düzenlendi.

Bunun yanında Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile CBR Enerji A.Ş. için 20'şer yıllık tedarik lisansı verildi. Barem Ambalaj'a ise kojenerasyon tesisi için 49 yıllık üretim lisansı tanındı.

Bazı lisanslar sona erdirildi, bir lisans iptal edildi

Ağustos ayında yalnızca yeni lisanslar verilmedi. Gülan Otomotiv, Ege Şarj ve Art In Systems şirketlerinin şarj ağı işletmeci lisansları sona erdirildi.

Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm'ün Kartepe Biyokütle-Piroliz Sıvısı ve Gazı Enerji Santrali'ne ilişkin üretim lisansı da sona erdirildi.

Hameka Hidro Elektrik Enerji Üretim A.Ş.'nin Karayel HES projesine ilişkin üretim lisansı ise iptal edildi.

PETROL PİYASASINDA DA YENİ LİSANSLAR VERİLDİ

EPDK'nın petrol piyasasına ilişkin kararlarında ise Güha İnşaat Mermer Madencilik Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 15 yıllık ihrakiye teslimi lisansı, Penta Kimyasal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ise 10 yıllık madeni yağ lisansı verildi.

Bor Geri Dönüşüm Teknolojileri Madencilik Petrol İnşaat ve Nakliye Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin madeni yağ lisansının süresi de 2036 yılına kadar uzatıldı.

EPDK'nın Ağustos ayı kararları, özellikle depolamalı güneş ve rüzgar projelerinde uzun vadeli lisanslamanın sürdüğünü ortaya koydu.

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