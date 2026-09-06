TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmesinde enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve mali disiplin hedeflerini desteklediklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımlar beklediğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

OVP'nin Türkiye ve iş dünyası açısından hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, programda yer alan enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesi, mali disiplinin korunması ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini belirtti.

İŞ DÜNYASININ ÖNCELİKLERİ SIRALANDI

Hisarcıklıoğlu, özellikle dış kaynaklı haksız rekabetle mücadele, ticaret politikası araçlarının etkin kullanılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve reel sektörle düzenli istişarenin kurumsallaştırılmasının iş dünyası açısından önem taşıdığını ifade etti. Küresel ve bölgesel belirsizliklerin yanı sıra korumacılık ve ticaret savaşlarının arttığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bu dönemde Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.

'KAPSAMLI SANAYİ KORUMA STRATEJİSİ OLUŞTURULMALI'

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının OVP dönemindeki temel beklentilerini de sıraladı. Buna göre özel sektör, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızla atılmasını, finansal istikrarın güçlendirilmesini ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyor. İhracatçıların desteklenmesi gerektiğini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ayrıca kapsamlı bir Sanayi Koruma Stratejisi oluşturulması çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirterek mesajını, 'Özel sektör güçlü olursa, Türkiye güçlü olur' ifadeleriyle tamamladı.