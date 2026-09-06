Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemine ilişkin yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Programda enflasyonun 2029'da yüzde 9'a indirilmesi, büyümenin yüzde 5'e çıkarılması ve işsizliğin yüzde 7,6'ya düşürülmesi hedelendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemine ilişkin temel hedef ve politikaları belirleyen Orta Vadeli Program (2027-2029) resmen yürürlüğe girdi.

Orta Vadeli Program (2027-2029)'ın Onaylanması Hakkında Karar, bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ

Programın en dikkat çekici hedeflerinden biri enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi oldu. Buna göre 2026 yıl sonunda yüzde 28,4 olması beklenen enflasyonun 2027'de yüzde 21, 2028'de yüzde 13,5 ve 2029'da yüzde 9 seviyesine indirilmesi hedefleniyor.

BÜYÜME 2029'DA YÜZDE 5'E ÇIKACAK

OVP'de ekonomik büyümenin de kademeli olarak hızlanması öngörülüyor.

2026 için yüzde 3,3 olarak öngörülen büyüme oranının 2027'de yüzde 4,2, 2028'de yüzde 4,6 ve 2029'da yüzde 5 seviyesine yükselmesi hedefleniyor.

Program kapsamında kişi başına gelirin de 2029'da 24 bin 842 dolara yükselmesi bekleniyor.

İstihdam piyasasına ilişkin hedeflerde de kademeli iyileşme öngörülüyor.

2026'da yüzde 8,1 olması beklenen işsizlik oranının 2029'da yüzde 7,6'ya gerilemesi hedeflenirken, işgücüne katılım ve istihdam oranlarında da artış öngörülüyor.

Programda cari işlemler açığının milli gelire oranının 2026'da yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından 2029'da yüzde 1,6'ya gerilemesi hedefleniyor.

Mal ihracatının 2026'da 282 milyar dolara, 2029'da ise 316 milyar dolara yükselmesi öngörülürken, ithalatın 2026'da 387 milyar dolar, 2029'da ise 426 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

OVP'de bütçe dengesinin de kademeli olarak iyileştirilmesi hedefleniyor. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının 2027'de yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından 2028'de yüzde 3,1'e, 2029'da ise yüzde 2,8'e gerilemesi öngörülüyor.

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