Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı'nda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, kadın kooperatifleri için 10 ayda 34,2 milyon liralık hibe sağlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı"nda konuştu.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizdeki kooperatifleri desteklemeye, talep ve sorunlarına çözüm bulmaya dönük çalışmalarımızı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Bolat, bu kapsamda hayata geçirilen Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Modelini yaygın hale getirmeyi önemli bulduklarını anlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl sonu itibarıyla 793, bu yılın 10 ayında ise 652 kooperatif kurulduğunu belirtirken, kooperatiflerin dış ticarete ilgisinin artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Kooperatiflerce 2019'da yapılan ihracatın toplamının 61,2 milyon dolar olduğunu belirten Bakan Bolat, "Bu tutar 2023 yılında 95,2 milyon dolara yükseldi. İnşallah, 100 milyon dolar barajını aşacağız. Yine 2019 yılında ihracat yapan kooperatif sayısı 12 iken, bu sayı 2023 itibarıyla 24'e yükseldi." dedi.

Türkiye'de 27 farklı kooperatif tipi ile üst birliklerinin kuruluş işlemlerinin Bakanlıkça yerine getirildiğini belirten Bakan Bolat, yapı üretimi amaçlı kooperatiflerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, tarımsal üretim amaçlı kooperatiflerin ise Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanlarında olduğunu kaydetti. Ticaret Bakanı Bolat, kooperatiflerin ekonomiye katkılarının daha net ortaya konulabilmesi için tip bazında bir üst sınıflandırma sistemi geliştirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Bakanlıkça geliştirilen model çerçevesinde ana sözleşmesi hazırlanan ve bilgilendirme çalışmaları yapılan Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Modeli'nin yaygınlaşmasını önemli bulduklarını anlatan Bakan Bolat, bu konuda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, kurulan kooperatif sayısında artış olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Bolat, "Bakanlığımızın yetki alanı içinde 2019'da 431 kooperatifin, 2023 yılı sonunda 793 kooperatifin kurulduğunu görmekteyiz. Bu yılın 10 ayında da 652 kooperatifin kuruluşunu tamamlamış bulunmaktayız. Bakanlık olarak kooperatifçilik bilincinin güçlenmesi, kurulu kooperatiflerin ürünlerini geniş kitlelere tanıtabilmeleri açısından kooperatifçilik fuarı düzenlemekteyiz" diye konuştu.

FİSKOBİRLİK, Marmarabirlik, Tariş, Trakya Birlik gibi birçok tarım satış kooperatifinin, marka değerleri ve ürün kaliteleriyle hem iç pazarda hem de ihracata yönelik satışlarıyla Türkiye'nin önemli kuruluşları olduğunu kaydeden Bakan Bolat, Türkiye'de 2002'den bu yana kredi ve kefalet kooperatifçiliği sisteminde önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekti.



Bakan Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2020 yılından bu yana sergi ve fuar katılımı ile nitelikli personel istihdamı konularında da hibe verdiklerini söyledi.

Kadın kooperatiflerinin kurulmasını büyük ölçüde desteklerini vurgulayan Bolat, "Bu kapsamda 2019'da 92 adet, 2020'de 253 adet, 2021'de 328 adet, 2022'de 227 adet, 2023'te 183 adet, toplamda 1200 kadın kooperatiflerinin kurulması, hibelerle teşvik edilmiş ve başarılmıştır. Bu çerçevede kadın kooperatiflerinin yanında engelliler ve gençler tarafından kurulacak kooperatiflere de destekler vermeye karar verdik. Bu yıl 10 ayda 115 kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi kuruldu. Ayrıca 31 tarım satış kooperatifine, 6 üretim ve pazarlama kooperatifine, 4 sanat kooperatifine ve 2 üretim ve tüketim kooperatifine destek sağlandı. Bu yıl kadın kooperatiflerimiz için 34 milyon 200 bin liralık hibe Bakanlığımızca ödendi." diye konuştu.