ANKARA (İGFA) - Kadın dostu uygulamaları teşvik etmek, kadınların iş dünyasında güçlenmelerini desteklemek ve bu alandaki farkındalık çalışmalarını arttırmak amacıyla faaliyet gösteren Kadın Dostu Markalar Platformu (KDMP), 5. yılına girerken “Kadın Dostu Markalar Endeksi” projesiyle bir ilke daha imza attı.

Projenin ilk raporu Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADUM) direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu tarafından hazırlandı.

Kadın Dostu Marka Endeksi - Ankara raporu, Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası’nın da paydaşlığında düzenlenen Sürdürülebilir Değer Zirvesi programı kapsamında kamuoyuna sunuldu.

Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen zirvede, kadın dostu politikalar geliştiren firmaların başarı hikayeleri paylaşıldı. Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi (KADUM) Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun sunduğu rapor, kadın istihdamı ve cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ankara Kadın Dostu Markalar Endeksi Raporu’na göre, kadın çalışanların toplam istihdama oranı yüzde 24,5 ile düşük seviyelerde kaldı. Firmaların yüzde 56’sında üst yönetimdeki kadın oranı yüzde 10’un altında yer alırken, beyaz yakalı kadın çalışan oranlarının yüzde 31 ve üzerinde olduğu firmalar yüzde 42’yi oluşturdu.

Öte yandan, mavi yakalı kadın çalışan oranı firmaların çoğunda yüzde 10’un altında seyretti. Kadın dostu politikaların değerlendirildiği 20 kriterde ise ortalama skor 72,72 olarak hesaplandı ve bu skoru aşan firmalar kapsayıcı politikalarıyla ön plana çıktı​.