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Toplantıda, sosyokültürel olarak etkileşim içinde olan iki ilin turizm potansiyeli değerlendirilerek, bölgenin turizm faaliyetlerini artırmaya yönelik atılması gereken adımlar ele alındı.

Artvin ile Rize’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla kurulan "Kaçkar Turizm Birliği" Meclis Toplantısı, Rize’de gerçekleştirildi. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Rize Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Artvin Valisi Turan Ergün, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Kaçkar Turizm Birliği üyeleri katıldı.

Türkiye-Kazakistan ticareti için yeni adım... TL ve Tenge swap anlaşması

Türkiye-Kazakistan ticareti için yeni adım... TL ve Tenge swap anlaşması