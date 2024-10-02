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Bu çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan S.A'nın yurtdışı kaçış girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Ekiplerin yaptığı takipte, şüpheli S.A., sınır hattında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, yasadışı yollarla ülkeden kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için titizlikle çalışmalar yürütüyor.