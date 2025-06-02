Bunlar da ilginizi çekebilir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

THK Keşan Şubesi’nden açıklama! Bu yıl Kurban Derisi toplanmayacak!

THK Keşan Şubesi’nden açıklama! Bu yıl Kurban Derisi toplanmayacak!

Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Haziran ayının ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanması bekleniyor. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısında, Türkiye’nin iç ve dış gündemini yakından ilgilendiren kritik konular ele alınacak.