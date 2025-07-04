Jandarma Genel Komutanlığı, ilk AKINCI İHA Sistemi’ni teslim aldı. Üç hava aracı, yer ve silah sistemleriyle birlikte Baykar Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde başarıyla test edildi.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Baykar tarafından geliştirilen AKINCI İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi’ni envanterine kattı. İlk sistem, üç hava aracı, yer sistemleri ve silah sistemlerinden oluşan test süreçlerini Baykar Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde başarıyla tamamladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimize ve teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olsun” diyerek teslimatın önemine vurgu yaptı.

Bayraktar AKINCI, yüksek irtifa uzun dayanıklılık (HALE) sınıfı bir taarruzi insansız hava aracı olarak, 24 saat havada kalma kapasitesi, 40 bin fit irtifa ve 1.350 kg faydalı yük taşıma özelliğiyle öne çıkıyor. Sistem, elektronik destek, karşı tedbir sistemleri, çift uydu iletişimi, hava-hava radarı ve yerli üretim MURAD AESA radarıyla donatılmış durumda.