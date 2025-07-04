İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki orman yangınlarının ardından başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. 26 aile için konteyner kentler kurulurken, bölgeye 30 milyon TL acil yardım ödeneği aktarıldığını belirten Bakan Yerlikaya, yangından etkilenen 16 aile için 4 günde altyapısıyla hazır hale getirilen konteyner kentte yerleşimlerin başladığını duyurdu.BİLECİK (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde sürdürülen orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde 28 Haziran 2025’te çıkan yangınların ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Yangın felaketinin etkilediği alanları denetleyen Bakan Yerlikaya, Osmaneli Soğcakpınar Köyü Kaşıkçı Bağlısı’nda kurulan konteyner kenti ziyaret ederek yangınzedelerle bir araya geldi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in de hazır bulunduğu incelemeler sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, yangınların kontrol altına alındığı 30 Haziran’dan itibaren sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz itibarıyla Osmaneli Kaşıkçı Bağlısı’nda 16 aile, Gölpazarı Köprücek’te 10 aile için altyapısıyla birlikte konteyner kentler kurulduğunu belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1941176132243542037

AFAD tarafından 7 köy ve 11 mahalleden 721 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildiğinib elirten Bakan Yerlikaya, evlerinde hasar olmayanlar evlerine dönerken, hasar görenler için konteyner kentlere yerleşimin başladığını bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarına göre, yangında 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır ağır hasar gördüğünü, 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracının zarar gördüğünü belirten Bakan Yerlikaya, Gölpazarı’nın Köprücek ve Tongurlar köyleri ile Osmaneli’nin Soğcakpınar Köyü ve bağlıları “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın Bilecik’e ilk etapta 30 milyon TL acil yardım ödeneği aktardığını anımsatan Bakan Yerlikaya, 60 haneye toplam 5 milyon 745 bin TL nakdi destek sağlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 257 aileye 1 milyon 285 bin TL yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, “Devletimiz tüm kurumlarıyla yangınzedelerin yanındadır. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.