Edirne'nin en köklü spor geleneklerinden biri olan ve İpsala ile özdeşleşen yağlı güreşlerin tarihi belli oldu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2026 yılı takvimini açıklayarak Kel Aliço'nun adını taşıyan dev organizasyonun gününü ilan etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Çeltik ve Tarım Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel 'Kel Aliço Pehlivan ve İbrahim Girgin'i Anma Yağlı Güreşleri' için geri sayım başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun açıkladığı 2026 yılı takvimine göre pehlivanlar, 28 Ağustos'ta İpsala'da kol bağlayacak.

Trakya'nın efsane pehlivanı Kel Aliço'nun mirası, İpsala'da yaşatılmaya devam ediyor. Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen ve geçtiğimiz yıllarda kaybedilen İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in anısının da yaşatıldığı güreşlerin tarihi, 28 Ağustos 2026 Cuma günü olarak netleşti.

KEL ALİÇO ER MEYDANI KAPILARINI AÇIYOR

Güreşseverlerin merakla beklediği organizasyon, İpsala Kel Aliço Er Meydanı'nda her zamanki yerinde gerçekleştirilecek. İpsala Çeltik ve Tarım Festivali'nin en coşkulu etkinliklerinden biri olan bu güreşlere, Türkiye'nin dört bir yanından başpehlivanların katılması bekleniyor.

FEDERASYON TAKVİMİNİ NETLEŞTİRDİ

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2026 yılı güreş takviminde yer alan İpsala ayağı, bölge ekonomisine ve turizmine de büyük katkı sağlıyor. Festival heyecanıyla birleşen güreşler, bu yıl da kıran kırana mücadelelere ve binlerce izleyiciye ev sahipliği yapacak.