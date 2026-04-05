İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek ve farklı yaş grupları arasında iletişimi artırmak amacıyla 'Kuşaklararası Öğrenme - Dijital Torun' etkinliği düzenledi.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yaşlı bireyler ile gençler aynı masada buluşarak hem teknolojiyi hem de yaşam deneyimlerini paylaştı.

GENÇLERDEN TEKNOLOJİ, BÜYÜKLERDEN HAYAT DENEYİMİ

Etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri yaşlı katılımcılara akıllı telefon kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verdi. Sesli mesaj gönderme, QR kod okutma, WhatsApp'tan gelen ses kayıtlarını yazıya çevirme, hızlı arama ve arayan kişinin ismini sesli söyleyen özellikler gibi günlük hayatı kolaylaştıran dijital beceriler anlatıldı. Katılımcılar, öğrendiklerini anında uygulayarak teknolojiyle daha güçlü bir bağ kurdu.

UZMANDAN KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM VURGUSU

Klinik Psikolog Zuhal Sarıarslan'ın konuşmacı olduğu programda, dijitalleşen dünyada kuşaklar arası iletişimin önemi ele alındı. Sarıarslan, teknolojinin yalnızca bir araç olduğunu vurgulayarak, esas değerin kuşaklar arasında kurulan bağ ve karşılıklı anlayış olduğunu ifade etti. Etkinlik sonunda bir katılımcı da söz alarak duygularını paylaştı.

TARİHLE İÇ İÇE ÖĞRENME DENEYİMİ

Program kapsamında katılımcılar, arkeologlar eşliğinde Yeşilova Höyüğü'nü gezerek bölgenin tarihine tanıklık etti. Ardından düzenlenen atölyede çömlek yapımı deneyimi yaşayan katılımcılar, hem üretmenin hem de birlikte öğrenmenin keyfini çıkardı.