JAK Timlerinden Bayrak DeğişimiSpot: Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK Timleri, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü’nde Uludağ Büyük Zirve’ye tırmanarak bayrak değişimi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA)- Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü’nü unutulmaz bir etkinlikle kutladı.

Uludağ Büyük Zirve’ye tırmanan JAK Timleri, 2 bin 543 metre rakımda bayrak değişimi yaparak Jandarma’nın 186 yıllık mirasını onurlandırdı.

ZİRVEDE ANLAMLI KUTLAMA

Bursa’nın sembolü Uludağ’ın en yüksek noktasında gerçekleştirilen tırmanış, JAK Timlerinin zorlu doğa koşullarında gösterdiği kararlılık ve disiplini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bayrak değişimi töreni, Jandarma Genel Komutanlığı’nın köklü tarihine ve “Kanun Ordusu” misyonuna vurgu yapan anlamlı bir etkinlik olarak dikkat çekti. JAK Timleri, Uludağ’ın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırarak hem Jandarma’nın gücünü hem de ülkeye olan bağlılığını simgeledi.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/1939951410885394748