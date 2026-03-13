ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, kış turizm sezonunda görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 kış turizm sezonu boyunca Türkiye genelindeki 26 kayak merkezinde görev yapan JAK timleri toplam 8 bin 699 olaya müdahale etti.

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 13, 2026

Gerçekleştirilen müdahalelerde 4 bin 464 vatandaşın sağ, 3 bin 743 vatandaşın ise yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, kış turizmi bölgelerinde vatandaşların güvenliği için JAK timlerinin her türlü hava ve arazi koşulunda görev yaptığı vurgulanarak, 'Vatandaşlarımızın güvenliği için her koşulda görevimizin başındayız' ifadelerine yer verildi.

JAK timleri, özellikle kayak merkezlerinde meydana gelen kazalar, kaybolma ve yaralanma gibi olaylarda hızlı müdahale kapasitesiyle dikkat çekiyor.