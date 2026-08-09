Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14. TAYK - Eker Olympos Regatta, J70 sınıfı yarışlarıyla Kalamış açıklarında hız kesmeden devam ederken, yarışlar, hafta sonunu denizle iç içe geçirmek isteyen İstanbullulara renkli ve hareketli bir seyir sundu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'u yelken sporunun merkezine dönüştüren organizasyonun ikinci gününde, J70 Türkiye Turu'nun 3. Ayak yarışları gerçekleştirildi. Rüzgârın parkura geç ulaşması nedeniyle yarışlar planlanan saatten daha ileri bir zamanda başladı.

Gün boyunca zaman zaman güçlenen, zaman zaman hafifleyen rüzgâr, değişken yapısıyla ekiplerin taktik tercihlerini ve yelken becerilerini sınadı.

LİDERLİK MÜCADELESİ SON ANA KADAR SÜRDÜRDÜ

Taktik kararların ve deneyimin büyük önem taşıdığı J70 sınıfında, ikinci günde üç yarış koşuldu. Günün ilk yarışında Team Nautique Yachting ile Eker Kaymak arasındaki mücadele, parkurun en çekişmeli anlarından birine sahne oldu. Drone görüntülerine de yansıyan yarışta iki ekip, liderlik için son ana kadar mücadelesini sürdürdü. Onur Erardağ'ın dümenciliğindeki Team Nautique Yachting finiş çizgisini ilk sırada geçerken, yarışın önemli bölümünü lider götüren Ahmet Eker yönetimindeki Eker Kaymak ikinci oldu. Alp Doğuoğlu'nun liderliğindeki Ada JR ise üçüncü sırada yer aldı. Nil Deniz liderliğindeki On The Rockss ekibi ise yaşadığı teknik sorun nedeniyle ilk yarışta mücadeleye devam edemedi.

Tamamı kadın sporculardan oluşan tek ekip Dip&Chips'in derece başarısı

İkinci yarışta ise istikrarlı performansını sürdüren Ada JR, Alp Doğuoğlu'nun liderliğinde rakiplerinin önünde yer alarak yarışı ilk sırada tamamladı. Eker Kaymak ikinci olurken, 14. TAYK - Eker Olympos Regatta'da tamamı kadın sporculardan oluşan tek ekip olan Dip&Chips, Nevra Eker'in dümenciliğinde üçüncü sırayı aldı.

GÜNÜN EN HEYECANLI YARIŞI

Günün son yarışında ise rekabet daha da yükseldi. Ön gruptaki tekneler, parkur boyunca birbirlerine yakın seyrederek yüksek tempolu bir mücadele ortaya koydu. Ekiplerin arasındaki küçük zaman farkları, yarışın son bölümüne kadar sıralamanın değişebileceğini gösterirken, üçüncü yarış da günün en heyecanlı mücadelelerinden biri olarak tamamlandı. Team Nautique Yachting, bir kez daha birincilik ipini göğüsleyerek galip gelmeyi başardı. Genç bir ekipten oluşan Marmara Yelken Kulübü ikinci, Ada JR ise üçüncü oldu.

Genel klasmanda Onur Erardağ dümenciliğindeki Team Nautique Yachting, organizasyonun ilk gününde olduğu gibi birinci sıraya yerleşti. Alp Doğuoğlu'nun liderliğindeki Ada JR ekibi ikinci, Ahmet Eker'in yönettiği Eker Kaymak takımı ise üçüncü oldu.