İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZTAŞIT projesinde 8’inci durak Bayındır oldu. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun kullandığı İZTAŞIT otobüsünün ilk yolcularından biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çağdaş, güvenli ve konforlu ulaşım herkesin hakkıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin her köşesine bu hizmeti en iyi şekilde götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetini kentin dört bir yanına yayma yolunda hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi; Seferihisar, Kiraz, Menemen, Yeni Foça, Ödemiş Kaymakçı, Bergama ve Beydağ’ın ardından Bayındır’da da vatandaşların hizmetine sunuldu. Atatürk Anıtı önündeki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Bayındır Otobüs, Minibüs, Midibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mestan Ökten, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tugay: Söz verdik, diğer ilçelerimize de İZTAŞIT gelecek

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin her yanına eşit ve adil bir hizmet götürdüklerini belirterek, “Gururla çalışıyoruz, onur duyarak halkımıza hizmet ediyoruz. Çok kısa zamanda 20 milyar lirayı aşan bir harcamayla şehrimizin dört bir yanına, 30 ilçemize birbirinden değerli hizmetler götürdük. Büyük yatırımlar yaptık. Daha büyük yatırımlar yolda, geliyor. Bize büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümek yakışır. Halkımızın her bir bireyine saygı duyarak bizden beklenen hizmetleri eşit bir şekilde onlara vermek amacıyla yola çıktık. Diğer ilçelerimizde İZTAŞIT’ı hizmete almak için çalışıyoruz. Çok yakında onların da açılışında birer birer buluşacağız. Bugün Bayındır'dayız, hiç şüphe yok ki diğer ilçelerimizde de olacağız. Söz verdik hepsini yapacağız” şeklinde konuştu.

“Bayındır ekonomisine güç”

İZTAŞIT'ın yalnızca bir toplu ulaşım projesi değil aynı zamanda ekonomik kalkınmaya katkı sunan, ilçenin sosyal ve ticari hayatını canlandıran, insanların günlük yaşamını kolaylaştıran bir adım olduğunu aktaran Başkan Tugay, “Daha düzenli, daha sık ve erişilebilir ulaşım ağı Bayındır ekonomisine de ayrıca güç katacaktır. Bayındır’ımızın çiçek üreticiliği ve kıymetli festivali, İZTAŞIT sayesinde daha da tanınacak, daha ulaşılabilir olacak. Burada, doğanın hediyesi, şifa kaynağı kaplıcalar olduğunu da biliyorum. Bunu, keşfedilmeyi bekleyen büyük bir turizm potansiyeli olarak görüyorum. İZTAŞIT projemizle bu potansiyeli geliştirmenin ilk adımını atmış olduğumuza inanıyorum. Bayındır ekonomisi güçlenecek, esnafımız, üreticimiz, çalışanlarımız daha rahat ve hızlı şekilde hareket edebilecek. İlçemizin güzelliklerini çok daha fazla insanla buluşturacağız. Bu toplu ulaşım projesi Bayındırlıları İzmir ile diğer rotalarla buluşturan bir hizmet olacak ama İzmirlilerin de Bayındır'la buluşmasına katkı sağlayacak. Çağdaş, güvenli ve konforlu ulaşım herkesin hakkıdır. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin her köşesine bu hizmeti en iyi şekilde götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sakarsu’dan Başkan Tugay’a teşekkür

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek, “Seçim öncesi Cemil Başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde İZTAŞIT'ın sözünü vermiştik. Bizlere katkı sağlayan Cemil Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ben eski şoförler odası başkanıyım. Bu projenin başından beri takipçisiyim. Mücadele ettik, görüşmeler yaptık, neticesinde bunu başardık. Herkesin bu projeden kazancı var. Bu projenin gerçekleşmesinde gönlü güzel, kalbi güzel, adam gibi adam dediğim Cemil Tugay Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarsu kullandı, ilk yolcu Başkan Tugay oldu

Açılışın ardından Başkan Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve beraberindeki heyet İZTAŞIT ile ilçede ilk turu yaptı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun şoför koltuğuna geçtiği turda ilk yolcu Başkan Dr. Cemil Tugay oldu. İlçe terminaline kadar süren ilk yolculuğa çevredeki vatandaşlar da alkışlar ve kornalarla destek verdi.

Toplam 21 araç 12 hatta hizmet verecek

Bayındır’ın İzmir Otogarı, Kızılkeçili ve Hacı Sinan-İstasyon ile direkt bağlantısını sağlayacak 858, 865, 872 ve 881 numaralı hatlar, yarın (20 Şubat 2025 tarihinde) hizmete başlayacak. 12’si solo otobüs ve 9’u midibüs olmak üzere toplam 21 araç, 4’ü yeni olmak üzere toplam 12 hatta hizmet verecek. İZTAŞIT ile birlikte Bayındır’da da artık ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek. İzmirim Kart ile daha ekonomik, daha pratik ve daha avantajlı biniş kolaylığı başlayacak. Öğrenciler, öğretmenler engelli ve 60-65 yaş grubu vatandaşlar, indirimli ve ücretsiz ulaşım haklarından yararlanacak. Her gün sabah 05.00 – 07.00 ve akşam 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli toplu ulaşım imkânı sunulan Halk Taşıt uygulaması Bayındır’da geçerli olacak.