Bursa'da İznik Belediyesi, Almanya'nın Başkenti Berlin'e bağlı kardeş şehir Spandau'dan gelen heyeti ilçede ağırladı. 1987 yılında imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında uzun yıllar sonra yeniden canlanan ilişkiler, yeni iş birliklerinin kapısını araladı.

BURSA (İGFA) - Spandau Belediye Başkanı Frank Bewing, Berlin Eyalet Parlamentosu Temsilciler Meclisi Üyesi Dr. Ersin Nas, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan heyet, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından belediye binasında karşılandı. Gerçekleşen buluşmada, iki şehir arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik ortak projelerin geliştirilmesi üzerine istişarelerde bulunuldu.

Belediye ziyaretinin ardından heyet, İznik'in tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmek üzere ilçedeki önemli noktaları gezdi. İznik Müzesi, Surlar, Ayasofya Orhan Camii, Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti ve çini atölyeleri ziyaret edilerek kentin köklü tarihine dair bilgi alındı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Spandau ile 1987 yılında başlayan kardeş şehir ilişkilerimizi uzun bir aradan sonra yeniden canlandırıyoruz. Bu ziyaretin, iki şehir arasında kültürel ve ekonomik anlamda yeni projelere vesile olacağına inanıyorum' dedi.

Ziyaret, İznik ve Spandau arasındaki dostluk bağlarını güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.