Bursa Büyükşehir Belediyesi, II. Murad döneminde Mahmut Çelebi tarafından 1422-1423 tarihinde yaptırılan İznik Mahmud Çelebi Camii’nin haziresinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.BURSA (İGFA) – 8500 yıllık arkeolojik dönemden 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar, birçok değeri bünyesinde barındıran Bursa’nın ayrıcalıklı eserlerini özgün kimliklerine kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi mirasına sahip çıkmaya devam ediyor.

II. Murad döneminde Mahmut Çelebi tarafından 1422-1423 tarihinde yaptırılan İznik Mahmud Çelebi Camii’nin haziresi, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sonucunda daha sağlıklı ve görünür hale geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve belediye yöneticileriyle birlikte İznik Mahmud Çelebi Camii’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cami içerisinde ve hazire alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozbey, çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mezar bakımları tamamlanan bölgenin İznik’e değer kattığını söyledi. Kentin tarihi mirasına sahip çıktıklarını belirten Başkan Bozbey, “İznik Mahmud Çelebi Camii Haziresi’nin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak kent tarihine önemli bir katkı sunduk. Osmanlı dönemi mezar taşlarının özgün süslemeleriyle dikkat çeken bu hazire, Çandarlı ailesi başta olmak üzere İznik’in önde gelen isimlerinin kabirlerine ev sahipliği yapıyor. Yapılan düzenlemelerle, bu kıymetli mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. İznik’in mirasına sahip çıkıyoruz” diye konuştu.