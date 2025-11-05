İzmit Belediyesi, sokak hayvanlarının güvenli ve modern koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayata geçirdiği Dost Pati Yaşam Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ağustos ayında temeli atılan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi - Dost Pati Yaşam Alanı'nda inşaat, Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde hazırlanan iş programına uygun şekilde devam ediyor. 10 aylık yapım süresi planlanan proje tamamlandığında, sokak hayvanları için kapsamlı bir yaşam merkezi kente kazandırılmış olacak.

Proje, Orman Genel Müdürlüğü'nden kiralanan 75 dönümlük arazide hayata geçiriliyor. İlk etapta yaklaşık 6.700 m² alanda uygulanan merkezde, hayvanların rehabilitasyonu, tıbbi müdahale ve ameliyat süreçleri, sorunsuz iyileşme dönemi ve güvenli dolaşım alanları sağlanacak.

İlk etapta 3 adet serbest dolaşım alanı planlanırken, ihtiyaç halinde kullanılacak 1.300 m²'lik rezerv alan hazırlandı. Alanlarda pergolalar, kapalı korunak yapılar ve bireysel kulübeler bulunacak, hayvanların yaz-kış konforu düşünülüyor.

Yerleşkede 200 metrekarelik idari bina, işçi odaları, eğitim salonu, muayene ve ameliyathane odaları, müşahade bölümleri, hasta bakım alanları ve yavrulu anneler için özel bölümler yer alacak. Müşahade kısımlarında hayvanların ısınması için elektrikli ısıtıcılar kullanılacak.

GÜVENLİK VE DESTEK BİRİMLERİ

Merkezde 6 bölümlü karantina alanı, mama hazırlama ve depo odaları, araç yıkama alanı, mescit, çamaşırhane ve elektrik odası gibi ek yapılar inşa ediliyor. Tüm alan, güvenlik binası ve kameralarla izlenecek. Dost Pati Yaşam Alanı tamamlandığında İzmit, sokak hayvanlarına modern ve güvenli yaşam sunan kapsamlı bir merkeze kavuşmuş olacak.