İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, banka promosyonu konusunda yapılan kıyaslamaların yanıltıcı olduğunu belirterek, hiçbir statü ayrımı yapılmadan tüm çalışanların kapsandığını açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, banka promosyonu üzerinden yapılan karşılaştırmaların kamuoyunda yanıltıcı algı oluşturduğunu belirterek açıklama yaptı. Hürriyet, İzmit Belediyesi'nde 2 bin 147 çalışanın tamamının, memur, kadrolu ve şirket işçileri ayrımı yapılmadan kişi başı 85 bin TL promosyon aldığını duyurdu.

Başkan Hürriyet, Derince Belediyesi ile yapılan karşılaştırmalarda ise şirket işçilerinin promosyon dışında bırakıldığını hatırlatarak, 'Hiçbir statü ayrımı yapmadık. Aynı işi yapan çalışanlar arasında fark yaratacak bir uygulamayı asla kabul edemezdik' dedi.

Başkan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile kıyaslamaya da değinerek, İzmit Belediyesi'nin rekor nitelikte bir anlaşma yaptığını vurguladı ve şeffaflık, adalet ve emeğe saygı prensiplerinden taviz vermeyeceklerini belirtti.